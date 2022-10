Gf Vip, Eliana Michelazzo contro Pamela Prati: «Non ti ho denunciata... basta buttare me**a»

Mentre Pamela Prati racconta in diretta al Grande Fratello Vip la sua verità sul caso Mark Caltagirone, insieme ad Alfonso Signorini, sui social arriva la risposta di Eliana Michelazzo. Anche Pamela Perricciolo, che fa parte del trio coinvolto nel caso Mark Caltagirone, dice la sua.

Il caso Mark Caltagirone

Dopo quattro anni Pamela Prati torna a parlare della sua storia/truffa con Mark Caltagirone, di cui afferma di essere stata solo una vittima, e lo fa in occasione della settima puntata del Grande fratello Vip. La Prati non nomina mai le altre due donne coinvolte nel caso, ovvero Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ma parla di generiche "truffatrici".

La reazione di Eliana Michelazzo

Il racconto della Prati è molto intenso e la showgirl sottolinea in tutti i modi quanto in questa storia lei sia solo una vittima. Sui social però Eliana Michelazzo ha pubblicato una storia Instagram in cui attacca la Prati: «Non dico nulla però, buttare mer*a su di me no. Non ti ho denunciata perché sono rispettosa. Però sono stanca, io sono io! Punto. Dimenticavo, esci quella che sei, che lì dentro non sei tu. Ciao.»

Più sibillina Pamela Perricciolo: «Vorrei pubblicare la felicità del mio avvocato costretta a guardare sto programma ... ma poi mi denuncia». L'avvocato di Pamela Prati, in studio, ha detto che c'è un provvedimento in corso e che presto sapremo tutta la verità.

