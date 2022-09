Gf Vip, Pamela Prati entra nella casa. Sui social parte l'attacco di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo

Con il ritorno di Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip si torna a parlare anche del caso "Mark Caltagirone". Un salto nel tempo di quasi tre anni, che Alfonso Signorini ha ripercorso durante la diretta di lunedì sera, acclamato sui social, ma che ha fatto storcere il naso alle altre due protagoniste della vicenda: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

E' stata la stessa Pamela Prati a chiedere ad Alfonso Signorini di poter parlare del caso Mark Caltagirone e soprattutto di poter mettere la parola fine una volta per tutte su questa vicenda. «Pamela - spiega Signorini - non appare in tv da tempo, ha lasciato gli schermi dopo un evento che l’ha paralizzata. Nessuno sapeva niente di questo Mark Caltagirone. Nell’aprile del 2019, Dagospia rivelò che Mark Caltagirone non è mai esistito e che i suoi profili social sarebbero stati fake. Scoppia il caso. La situazione diventa complicata e Pamela comincia a chiudersi in una serie di interviste in cui non fa chiarezza. L’11 maggio a Verissimo Pamela accetta un’intervista con Silvia Toffanin che la incalza con una serie di domande che la turbano profondamente. A un certo punto, abbandona lo studio. Da quel giorno, la linea difensiva di Pamela si fa sempre più fragile. Ci si chiede chi abbia inventato questa storia, se Pamela sia vittima o carnefice. Nel corso di questa edizione ci porremo insieme a lei queste domande che non ha mai più voluto affrontare. Lei vuole farlo».

Su Instagram le altre due grandi protagoniste di questa storia Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, hanno pubblicato due storie a commento.

«So ben altre le cose che mi fanno paura - scrive la Perricciolo - e non le telefonate del mio avvocato. Ricordate che i santi stanno in paradiso e non davanti le telecamere». Più sibillina la Michelazzo : «Chissà se Pamela Prati troverà l'amore nella Casa. Intendo quello vero. Ne vedremo delle belle».

