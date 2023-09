Stefano De Martino non si nasconde più: dopo Belen con Martina al ristorante a Milano

di Redazione web

Stefano De Martino ha una nuova fiamma. A differenza delle voci e dei rumor che davano per scontata la sua relazione con Beatrice Vendramin, quella che pare essere la sua nuova fidanzata si chiama Martina.

Anche l'ex di Belen Rodriguez, quindi, è uscito allo scoperto e ha mostrato le sue carte. Lo ha fatto con la discrezione che lo contraddistingue, confermando però di essere andato oltre la showgirl, madre di suo figlio Santiago. Scopriamo nel dettaglio cos'è successo.

Stefano De Martino è stato paparazzato in compagnia di una ragazza a Milano dal settimanale Chi.

Successivamente, i due pare che si siano diretti a casa del ballerino, dove avrebbero trascorso insieme la notte.

Dopo Belen Rodriguez?

Il "dopo Belen" di Stefano De Martino sembra non essere così male. Ma è davvero un dopo? In realtà, secondo i gossip emersi in queste settimane, chi tra i due aveva un'altra fiamma, già durante la loro relazione, pare fosse proprio il conduttore Rai.

Infatti, Belen Rodriguez, sul presunto tradimento, aveva anche ironizzato nelle sue Instagram stories accarezzandosi la testa e ammiccando in telecamera, mentre un video della mamma con dei cervi divenne virale rappresentando un'accusa al papà di Santiago. La showgirl si sarebbe presto consolata tra le braccia di Elio Lorenzoni, storico amico e imprenditore bresciano, di 40 anni.

Ora che i due sono usciti allo scoperto, riusciranno a trovare la pace desiderata nei nuovi compagni? I fan, intanto, sperano e si aspettano un ricongiungimento, per il bene di Santiago, e per la passione che il pubblico ripone nella loro storia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 09:18

