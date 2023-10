Cecilia Rodriguez, zia a tempo pieno per Luna Marì: «Prove generali?»

di Redazione web

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più solide uscite dal Grande Fratello Vip. I fan amano vedere la loro storia d'amore evolvere, dai primi baci nascosti alle telecamere della casa del GF, alla proposta di matrimonio, fino ad arrivare alla loro voglia di allargare la loro famiglia.

Intanto, zia Chechu sta facendo le prove generali con la sua nipotina Luna Marì e ha voluto condividere il suo pomeriggio con i suoi follower. Andiamo a scoprire come è andata.

Cecilia Rodriguez e la nipotina Luna Marì

Cecilia Rodriguez ha trascorso la giornata con la figlia di Belen Rodriguez, Luna Marì, e ha voluto condividere questo poemriggio dedicato tutto a lei con un post. Dopo una lunga passeggiata per le vie di Milano, zia Chechu e Luna sono tornate a casa per giocare insieme a Nino, il cagnolino della sorella Rodriguez, per poi crollare sul letto, stanchissime.

La piccola Luna Marì si è divertita moltissimo con la zia che aveva già anticipato ai suoi fan che lei e Ignazio hanno intenzione di allargare la famiglia, nonostante sia più difficile del previsto.

