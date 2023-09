Cecilia Rodriguez, abito nero dallo spacco molto ampio a Venezia: provocante e audace

di Redazione web

Cecilia Rodriguez ha partecipato all'ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia con un abito giallo dello stilista Peter Dundas, con un cut out che parte dal fianco per terminare in un abile spacco sul fianco opposto, senza mai risultare volgare.

Ma questo non è stato l'unico outfit indossato dalla sorella di Belen. Cechu, infatti ha avuto l'onore di essere invitata ad un party esclusivo di Campari, dove ha sfoggiato un outfit decisamente più audace che ha diviso l'opinione dei suoi fan.

Andiamo a scoprire qualcosa in più di questo nuovo look.

Cecilia Rodriguez e l'abito nero audace

Cecilia Rodriguez ha postato alcune foto del suo secondo look per Venezia, durante un party esclusivo di Campari. L'abito scelto questa volta è nero, con alcuni lacci color argento e cut out, ma l'attenzione è rivolta quasi esclusivamente all'ampio spacco che parte dal fianco sinistro.

I fan si sono divisi molto, ci sono persone che hanno amato quest'audacia e voglia di mettersi in gioco andando oltre la propria "confort zone", mentre altri hanno trovato lo spacco «al limite del volgare».

L'abito del brand di Alamour slancia molto la figura della giovane Cechu che, sexy e sicura di se stessa, ha sfilato tra fotografi e giornalisti a Venezia.

