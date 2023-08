Cecilia Rodriguez, vacanza in van con Ignazio Moser: « Ecco cosa non sono riuscita a fare...»

di Redazione web

Finite le vacanze, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ritornati a casa, a Milano, nel loro appartamento e alla loro routine. L'ex gieffina ha così deciso di raccontare questi mesi estivi trascorsi in giro tra le varie tappe e le esperienze condivise con il suo amato Ignazio Moser.

I due, infatti, sempre più uniti dovrebbero convolare a nozze il prossimo ottobre 2023. Intanto, però, un retroscena sulla vacanza raccontato ai fan ha fatto molto sorridere: ecco di cosa si tratta.

Cecilia Rodriguez e il van

Tra le varie esperienze che hanno condiviso quest'estate, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno trascorso anche qualche giorno in van. Proprio in merito a questo tipo di viaggio, in Provenza, alla ricerca della semplicità, c'è qualcosa che la sorella di Belen Rodriguez non è proprio riuscita a fare.

La confessione

Si è trattato di una vacanza wild.

