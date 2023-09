Belen Rodriguez, compleanno "misterioso": la rivelazione di Cecilia e quel viaggio di cui «un giorno vi racconteremo»

di Redazione web

Belen Rodriguez è sparita dai social. La disintossicazione che ha imposto anche ai suoi fan però non è passata inosservata e per molti c'è qualcosa sotto. Ieri, nello specifico, la showgirl ha festeggiato i suoi 39 anni senza pubblicare nulla sui social.

Strano, per un personaggio pubblico del suo calibro. Ma mentre lei decideva di tacere, la sorella Cecilia Rodriguez ha condiviso uno scatto di entrambe, presumibilmente vicino Milano, parlando di un viaggio un po' misterioso. Scopriamo insieme cos'è successo.

Belen compleanno in silenzio

Mentre Belen Rodriguez si apprestava a festeggiare il suo compleanno, il suo ex compagno di vita Stefano De Martino gironzolava in moto con la sua nuova compagna Martina Trivelli.

Niente che dovrebbe infastidire la showgirl, visto che ha altrettanto ritrovato la passione tra le braccia di Elio Lorenzoni.

Nelle foto, uno scatto di entrambe simili a due belle addormentate in quello che sembra un van da viaggio, come quello su cui ha trascorso l'estate in Francia Cecilia con Ignazio Moser, ha attirato l'attenzione. Dove saranno state le due Rodriguez per i 39 di Belen?

