Belen Rodriguez "nervosa": dalle liti coi paparazzi al like per il "Faccia di m...a", ecco cosa succede

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Ultimamenteha dato modo di far parlare di se, anche per via di alcune reazioni poco misurate nei confronti dei. La showgirl, in pausa di riflessione (forse) col fidanzato pilota Andrea Iannone, è un po’ nevosa e gli ascolti non entusiasmanti di “Balalaika”, uniti a un ruolo ridimensionato, di certo non aiutano.Proprio durante la conferenza stampa del programma sui mondiali si sono registrati alcuni attimi di tensione: “Belen sbrocca? Ha iniziato alla conferenza stampa del programma flop "Balalaika" a tenere un atteggiamento altezzoso e sfottente che ha indisposto molti – fa sapere Ivan Rota per “Novella 2000” nella rubrica “Sussurri e grida”- si è poi scagliata contro un fotografo che le si era avvicinato troppo.Per chiudere in bellezza, ha messo un mi piace su Instagram al commento di una sua fan su un giornalista definito "faccia di m...". Il giornalista in questione aveva fatto un'intervista che la Rodriguez non aveva gradito. Urge una bella vacanza. E per chi si augurava un ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano Di Martino, non c'è trippa per gatti”.