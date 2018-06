Belen, Andrea Iannone e Stefano De Martino, a Ibizia triangolo con denuncia del paparazzo

Me quedo aquí.... #silenzio Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Giu 26, 2018 at 12:04 PDT

IBIZA –hanno trascorso qualche giorno a Ibiza facendo scatenare i paparazzi, che se la sono vista brutta. Il primo ad arrivare nell’isola delle Baleari, secondo il racconto di “Chi” sarebbe stato Andrea Iannone, seguito da Belen con famiglia arrivata su volo privato che però ha alloggiato in una villa differente dal pilota, segno che il “periodo di pausa” in parte va avanti.Presente appunto anche De Martino con al seguito alcuni amici e la fashion blogger Gilda Ambrosio. Iannone, dopo aver invitato Belen e famiglia in un locale molto esclusivo, si è messo alla guida della macchina per tornare a casa e si è accorto di essere inseguito dai paparazzi.E’ sceso dal veicolo e, secondo quanto riporta la rivista leggendo la denuncia “avrebbe preso per il collo il fotografo, lo avrebbe minacciato e avrebbe preso le chiavi della moto, a cui erano attaccate quelle di casa”. Insomma, momenti tesi per il pilota, forse ancora in difficoltà per la crisi con la fidanzata.