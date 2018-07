In onda• @giuseppedicecca @elisabettafranchi Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Lug 1, 2018 at 2:03 PDT

Un post suche fa discutere.su Instagram ha diffuso una sua foto di spalle mentre fuma una sigaretta, prima di andare in onda con il programma Mediasetdedicato al mondiale di calcio Russia 2018 e in onda su canale 5 in seconda serata. Lei, con una abitino stretto e molto corto di colore giallo, e un amico-collaboratore fumano di spalle davanti alla finestra aperta. Apriti cielo. In poche ore il post ha ricevuto migliaia di like, ma anche una pioggia di critiche nei commenti visibili a tutti.In tanti hanno fatto notare alla bellissimaargentina che un personaggio con la sua notorietà non dovrebbe lanciare messaggi contrari alla salute, nel caso fumare e farlo vedere a tutti sui social. Tra i fan si è acceso un dibattito, in tanti l'hanno comunque difesa spiegando che ognuno nel tempo libero può fare ciò che vuole.