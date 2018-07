Belen, Andrea Iannone e Stefano De Martino, a Ibiza triangolo con denuncia del paparazzo

La vacanza che l'ex marito di Belen si è concesso con un gruppo di amici a Ibiza è stata l'occasione giusta per gli esperti di cronaca rosa di confermare una storia che va avanti già da un bel po' di tempo, nonostante il ballerino continui a smentire. La fashion blogger, dunque, non è scomparsa dal cuore di Stefano, che da Roma sarebbe tornato a vivere a Milano anche per starle più vicino.

Continua a proclamarsi single, maavrebbe una relazione conL'indiscrezione arriva daospite del Chi Summer Tour 2018 a Palermo e intervistato da«Al momento Belen è tornata con Iannone al momento, lui ha preso una casa a Ibiza per tutta la famiglia…è una persona generosa e quando uno è innamorato non vede e non sente – racconta Parpiglia -. De Martino invece ha preso una casa a 2 km di distanza da Belen con amici e Gilda Ambrosio che lui definisce la sua non fidanzata. In realtà li ho visti la settimana scorsa a Ibiza al parco mentre giocavano con Santiago. È una cosa molto intima. Sì stanno insieme».