Dopo il ritorno a casa di Jeremias Rodriguez dall'Isola dei Famosi, dove era entrato a marzo insieme al padre Gustavo, in molti si chiedono se in futuro altri membri della celebre famiglia argentina accetteranno ancora di partecipare ad un reality.

Belen Rodriguez, la madre Veronica Cozzani non farà mai un reality: cosa ha confessato l'ex modella

Ad oggi l'unica a non avere mai preso parte a una trasmissione televisiva in qualità di concorrente è la madre di Belen, Cecilia e Jeremias, l'ex modella e insegannte Veronica Cozzani. Eppure sembra che la mamma dei tre vipponi non abbia intenzione di unirsi a marito e figli per partecipare a un programma tv. E la motivazione è stata la stessa donna a darla nel corso della diretta di Isola Party con Valentina Barbieri, Ignazio Moser e la special guest Cechu Rodriguez.

«Io non farò un reality per la questione del bagno, è questo che mi trattiene», ha spiegato la Veronica Cozzani durante il collegamento. «Non andrò mai all’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. Poi ci sono le telecamere... No, non potrei mai farlo nella mia vita: sono l’unica della famiglia che non farà reality». Insomma la richiesta di privacy e la necessità di potersi sempre curare come desidera la portano a scartare a priori l'ipotesi di una futura partecipazione a uno dei due reality. L'argentina si è poi definita «troppo buona» per poter entrare nelle dinamiche di questo genere di giochi dove si gioca spesso con i sentimenti, ci si inventa un personaggio e si interpreta un ruolo.

In merito alla partecipazione del marito Gustavo, Veronica ha ammesso che avrebbe voluto vederlo di più: «Immaginavo fosse un programma a coppie dove si approfondiscono i rapporti. Avrei voluto vedere meglio il suo rapporto con Jeremias». All'Isola tuttavia è raro che i rapporti tra genitori e figli trovino spazio e vengano approfonditi durante le puntate.

Le ultime parole di Veronica Cozzani sono state per il marito. «Gustavo mi è mancato. Mi è mancato stare con lui a guardare la tv o portare Santiago a scuola con lui» ha ammesso la donna, che tuttavia in questo periodo è riuscita a cogliere anche gli aspetti positivi di questa temporanea lontananza del marito. «Per il resto sono stata benissimo, ero sempre con le mie amiche. Ho ospitato una mia amica a casa per una settimana, è una cosa che con mio marito non posso fare». Insomma, non è poi così male essere l'unica in famiglia a non partecipare ai reality.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 21:08

