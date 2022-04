Cecilia Rodriguez, il commovente messaggio al fratello Jeremias appena tornato dall'Isola dei Famosi

Amore infinito tra Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremias. Alla sua terza partecipazione al mondo dei reality, il ragazzo ha deciso di abbandonare l'impresa all'Isola dei Famosi e di tornare a casa, lasciando in Honduras il padre Gustavo.

Leggi anche > Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez e la reazione al battibecco di Jeremias e Blind con i Tavassi

Cecilia Rodriguez, il commovente messaggio al fratello Jeremias tornato dall'Isola dei Famosi

Il naufrago era stanco delle dinamiche del gioco e, dopo un mese, sentiva troppo la mancanza della fidanzata Deborah Togni e delle sue sorelle, in particolare della piccola Cecilia con cui ha un rapporto speciale.

Non appena Jeremias ha fatto ritorno a Milano, l'influencer ha postato una foto del loro abbraccio. Lo scatto è stato condiviso sui social insieme a una commovente dedica che ha fatto subito il pieno di like. «Sono fiera di te Hermano» ha scritto Cecilia Rodriguez. «Sei una persona che tutti dovrebbero avere nella sua vita. Ti amo con tutta me stessa».

A queste parole il ragazzo ha risposto subito con una frase altrettanto affettuosa: «Sei speciale Cecilia». Prima di aggiungere in una storia: «Ora sì, il mio cuore è più sereno». Insomma, con il senno di poi Jeremias ha fatto bene a lasciare l'Isola e a ritornare dai suoi affetti, anche se siamo certi che da casa continuerà a seguire le imprese del padre Gustavo insieme al resto della famiglia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Aprile 2022, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA