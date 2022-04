Maneskin, Damiano e Giorgia Soleri: la foto a sorpresa «8 anni fa, oggi»

Scatti d'amore. Procede a gonfie vele il fidanzamento tra Damiano David, frontman dei Maneskin, e l’influencer e attivista Giorgia Soleri. Nonostante siano usciti allo scoperto come coppia solo nel 2021, le loro dichiarazioni sui social ormai sono frequenti. Ed è proprio di ieri lo scatto che li ritrae insieme agli esordi della loro relazione, precisamente otto anni fa: «8 anni fa, oggi. Io, te, Villa Borghese e le nostre lunghe, infinite chiacchierate. ‘Canti davvero bene, sai?’. Che ridere pensarci oggi».

Dunque, la loro storia sarebbe longeva, ma hanno vissuto i primi anni lontano dai riflettori. Nonostante siano spesso lontani a causa degli impegni musicali di lui, da poco reduce dall’esibizione al Coachella, i due sembrano più affiatati che mai.

L’immagine, scattata esattamente il 25 aprile 2014, ritrae i due ragazzi sorridenti mentre sono insieme in giro per una Roma assolata, precisamente a Piazzale Flaminio. Giorgia e Damiano, che all’epoca erano due ragazzini di rispettivamente 18 e 15 anni, sono praticamente irriconoscibili e hanno l’aspetto di due perfetti sconosciuti adolescenti. Come didascalia, Soleri ha scritto una dedica molto particolare, ricordando i primi momenti in cui ha frequentato David. I due a quanto pare si sono conosciuti facendo lunghe passeggiate a Villa Borghese.

Nella storia Instagram successiva c’è invece una foto di loro due un anno fa, totalmente diversi ma sempre più affiatati. Su questo scatto la 26enne ha scritto: «E un anno fa oggi. Che viaggio meraviglioso».

