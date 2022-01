Belen, il figlio Santiago disegna la sua prima scarpa per il brand della mamma

Sono senza fine i talenti del piccolo Santiago De Martino. Dopo la sessione di shooting di ieri per la linea kids del brand Hinnominate della mamma, il bambino esordisce come stilista per la gioia di Belen Rodriguez. A neanche 9 anni, il ragazzino ha già una ottima mano, come dimostra lo schizzo a penna di una scarpa da ginnastica improvvisato su un foglio.

Poche ore sotto i riflettori e Santiago si è già calato nella parte del designer. Ancora vestito con gli abiti del servizio fotografico, il bambino prende carta e penna e senza nemmeno sedersi disegna quello che sarà il prossimo modello di sneakers del brand di moda di Belen.

Mentre la mamma lo riprende orgogliosa al cellulare, Santiago entra nei dettagli su come dovrà essere realizzata la calzatura. Nato e cresciuto nel mondo della moda grazie al lavoro della Rodriguez, il bambino immagina un modello che trae ispirazione un po' da Balenciaga, con il calzino integrato nella scarpa, e un po' dal marchio sportivo Nike, con dettagli in rilievo e rifiniture trasparenti. «E qui la tua firma» dice il bambino mentre presenta alla madre il modello. «La mia? La tua! Tu hai disegnato la scarpa amore, io non ho fatto niente» gli risponde Belen Rodriguez.

Il disegno di Santiago.

«La farai?» chiede Santiago, una volta ultimato il disegno. «Amore, io faccio questa scarpa che hai disegnato per il nostro marchio», gli promette la mamma. «La prima falla piccola per me» si raccomanda teneramente il piccolo De Martino. «Sì, ma la facciamo anche per Hinnominate kids, facciamo tutti i numeri – lo rassicura Belen –. Basta, sei un genio. Dammi cinque!».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA