Belen Rodriguez, Santiago debutta come modello per il brand della mamma

Primo giorno di shooting per Santiago De Martino. Il figlio di Belen Rodriguez ha ufficialmente debuttato nel mondo della moda con il primo servizio fotografico della sua giovanissima carriera.

Proprio ieri il ragazzino, 9 anni ad aprile, si era sottoposto insieme alla mamma a una sessione di restyling dal parrucchiere per aggiustare il colore del suo affezionatissimo ciuffo biondo ed essere pronto al meglio per la dura giornata di posa di oggi.

Santiago al suo primo shooting.

«Oggi il primo giorno di shooting con Santiago che sarà il testimonial per Hinnominate kids» racconta Belen Rodriguez, emozionata per il debutto del figlio. «Allora vorrei sapere le sensazioni del primo giorno da modello per un marchio creato da tua madre e dai tuoi zii», chiede la mamma al bambino. «Beh sì è bello, ma mi piacerebbe di più giocare alla Wii» risponde Santiago con il suo spirito un po' ribelle e lo sguardo di chi vorrebbe sempre farla franca. «Sì, ma... Quando scriverai un libro lo potrai intitolare È bello, ma... perché c'è sempre un ma» gli fa notare la madre.

Superate le prime diffidenze del bambino, che nei camerini si guarda un po' spaesato in cerca dei vestiti che indosserà, Santiago si illumina quando scopre che, oltre alla paghetta promessa dalla mamma per la giornata di lavoro, riceverà anche in regalo gli abiti che indosserà.

Belen e Santigo posano insieme durante lo shooting.

Scelto l'oufit di coppia mamma-figlio, Belen inquadra con il telefono il bambino. «Mi stai mettendo in imbarazzo», dice arrossendo il ragazzino. «Davvero? Pensa che ora devi fare pure le foto», ride la Rodriguez senza perderlo di vista un momento.

Un po' di pazienza e cominciano a spuntare le prime foto mano nella mano con la mamma. «Uau, bellissime» commenta la modella soddisfatta. Mica male come debutto.

