Belen è in clinica per partorire? L'indizio di Cecilia Rodriguez su Instagram: «Aspettando Luna...». A giorni dovrebbe arrivare la secondogenita della showgirl argentina, Luna Marì, nata dall'amore con l'hair stylist Antonino Spinalbese. Belen è al termine della gravidanza e proprio pochi giorni fa ha avvertito i follower che il momento stava per arrivare.

A insospettire i fan della conduttrice, un tenero indizio lasciato dalla sorella sulle stories di Instagram. In questi giorni, Cecilia è in vacanza a Panarea con il fidanzato Ignazio Moser, Andrea Damante e un gruppo di amici. Ieri sera, la modella ha postato sulle stories il video della luna sul mare, lasciando una didascalia sibillina che ha insospettito i fan: «Aspettando Luna». Nel filmato ha taggato la sorella in dolce attesa e il cognato Antonino.

Il post è stato condiviso dal futuro papà, ma non da Belen. Non è tutto. La showgirl argentina non comparirebbe sui social da 24 ore. Che la cicogna sia in arrivo e tra poco Santiago potrà abbracciare la sorellina Luna Marì? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Luglio 2021, 14:40

