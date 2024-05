Amici, Lorella Cuccarini a ruota libera su Mida: «Se fosse un frutto sarebbe una noce». Poi il tifo per la sua ex allieva Angelina Mango

di Dajana Mrruku

Lorella Cuccarini è una delle insegnanti più amate all'interno di Amici. Con la sua dolcezza e la sua empatia ha conquistato il cuore dei suoi allievi e dei fan del talent show di Maria De Filippi. La prof ha avuto sempre parole d'amore per i suoi artisti, sia quelli di quest'anno, che quelli delle scorse edizioni, non perdendoli mai di vista e facendo sempre il tifo per loro e i loro traguardi, con storie Instagram e messaggi d'amore.

Nelle ultime storie, Lorella ha risposto ad alcune domande dei fan di Amici che le hanno chiesto che cosa pensa di Mida, suo allievo.

Lorella Cuccarini svela csoa pensa di Mida

Lorella Cuccarini ha parole dolci per tutti i suoi allievi perché instaura con loro un rapporto di fiducia e di rispetto che va oltre la competizione di Amici, soprattutto con Mida. Quest'anno lei e Christian (vero nome del cantante) hanno avuto l'occasione di lavorare insieme e lei è riuscita a tirar fuori il meglio di lui e quando le chiedono cosa pensa del ragazzo, lei risponde così: «Christian difficilmente si apre agli altri. Si fida poco delle persone, a causa di esperienze pregresse. Evidentemente negative. Per questo sembra arrogante, troppo sicuro di sé. In realtà è un ragazzo tenero con tutte le sue insicurezze. Se fosse un frutto sarebbe una noce: il guscio è duro, un po' rugoso, ma se hai voglia di aprirlo, quello che c'è dentro è gustoso e ricco di sapore».

Il supporto ad Angelina

Lorella Cuccarini è da sempre una grande supporter dei suoi allievi ed ex allievi che hanno ormai terminato il loro percorso all'interno della scuola di Amici. Angelina Mango è stata la sua allieva nella scorsa edizione del talent show, vincendo la categoria canto, ma arrivando seconda nella competizione, dopo Mattia Zenzola che ha vinto.

La cantante si è ben presto presa la sua meritata rivincita a Sanremo, vincendo l'attuale edizione con "La Noia" e volando a Malmo, in Svezia, per rappresentare l'Italia all'Eurovision, la cui finale si terrà il 11 maggio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA