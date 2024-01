Amici, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si scontrano ancora. La speaker: «Devi fare pace con il cervello»

di Redazione web

La fase finale di Amici, ovvero il serale, si sta avvicinando sempre di più e, a breve, i professori della scuola cominceranno ad assegnare le varie maglie agli aspiranti cantanti e ballerini. Quindi, tutti sono già sotto esame. Anche oggi domenica 28 gennaio, gli allievi si sono esibiti davanti alle cattedre dei prof e, quando è toccato a Ayle, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi si sono scontrati. Ecco cos'è successo.

La discussione tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi si scontrano quasi ogni domenica nello studio di Amici. I due professori, infatti, hanno spesso opinioni diverse per quanto riguarda i cantanti che si esibiscono e così vale anche per Ayle, il 19enne scelto dalla speaker radiofonica. Il cantante si è esibito sulle note del brano "Importante" di Marracash e una volta terminata la sua performance, Rudy gli ha detto: «Secondo me questo pezzo non è proprio il massimo per te.

I commenti social

Sui social, specie su Twitter, Ayle piace molto ai fan di Amici che sperano di vederlo al serale. Qualcuno ha scritto: «Per una volta mi trovo totalmente d'accordo con Anna Pettinelli» oppure «Rudy Zerbi è solo invidioso perché si è fatto sfuggire Ayle».

