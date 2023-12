Anna Pettinelli e la figlia Carolina a Verissimo: «Continuo a chiamarla 12 volte al giorno, è il mio cuore»

di Redazione web

Anna Pettinelli e la figlia Carolina Russi Pettinelli sono state ospiti della domenica pomeriggio di Verissimo dove si sono raccontate tra gioie e dolori delle proprie vite a Silvia Toffanin. Le due hanno parlato del loro bel rapporto e la speaker radiofonica ha spiegato come stia vivendo il fatto che, a breve, la sua "bambina" se ne andrà di casa perché, finalmente, ne ha acquistata una tutta sua.

L'intervista di Anna Pettinelli e Carolina

Anna Pettinelli e la figlia Carolina sono state intervistate da Silvia Toffanin e la speaker ha detto: «Per me lei è il mio cuore, non è un pezzo di cuore. Poi, chi ha figli sa benissimo che qualsiasi cosa si faccia, una parte del nostro cervello pensa sempre a loro. Bisogna anche dire che io sono sempre stata molto aperta: lei invitava amici a casa o anche i fidanzati che ha avuto… ti credo che è rimasta in casa fino ai 31 anni! Ora, che se ne andrà, so che sentirò un vuoto».

Quindi, Carolina ha risposto: «Sì, io ridurrei le 12 telefonate al giorno. Io amo mia mamma, abbiamo un rapporto molto forte, viscerale, è una “mamma italiana” classica, del tipo che mi chiama e mi chiede: “Cos’hai fatto? Hai mangiato? Ecc”. Ma provo tanto amore incondizionato per lei ed è per questo che mi permetto di fare certe cose che con altri non farei, ad esempio, non rispondere al telefono, perché so che mi perdona comunque».

Anna Pettinelli e l'amore

Infine, Anna Pettinelli ha parlato della sua situazione sentimentale: «Sono felicemente fidanzata, sto veramente bene e sono felice.

