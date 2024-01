Amici, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi discutono animatamente: «Essere definito pesante da te è il massimo»

di Redazione web

La fase finale di Amici, ovvero il serale, si avvicina sempre di più e gli allievi dentro alla scuola si stanno impegnando al massimo per dimostrare di potersi meritare la tanto bramata maglia. Una delle aspiranti cantanti in gara è Sarah, che è seguita da Lorellla Cuccarini. Proprio al termine della sua esibizione, si è scatenata una discussione tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi in merito al talento e ai miglioramenti fatti dalla ragazza.

La lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Al termine della sua esibizione, Sarah è stata applaudita dalla sua maestra Lorella Cuccarini che le ha detto che, in questi mesi, è molto migliorata a livello canoro. Secondo l'insegnante, l'allieva è sulla strada giusta per crescere sempre di più e diventare una vera e propria cantante. Quando Maria De Filippi ha interpellato Anna Pettinelli, lei ha risposto: «Io sinceramente tutto questo grande miglioramento non l'ho visto. Cioè, ovvio, che sia cresciuta ma da qua a dire che ha quasi cambiato voce, anche no». Quindi, sono state chiamate in studio anche le due vocal coach che seguono i ragazzi e hanno detto che, comunque, un miglioramento c'è stato e anche secondo loro è evidente.

Anna Pettinelli ha concluso dicendo: «Va bene, allora io sono qui per cambiare idea su di te». Rudy Zerbi, quindi, è intervenuto dicendo: «No, invece, tu non sei qui perché vuoi vedere un miglioramento perché tu nei confronti di Sara hai un pregiudizio che non ti toglierai mai».

Le parole di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli, quindi, ha risposto a Rudy Zerbi dicendo: «Basta sei pesante, perché non dovrei cambiare idea su di lei?».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Gennaio 2024, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA