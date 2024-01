Amici, un noto professore chiederebbe (da anni) di tornare nella scuola: ecco di chi si tratta

di Redazione web

Amici si sta avviando verso la sua fase finale: tra pochi mesi comincerà il serale e gli allievi all'interno della scuola più famosa d'Italia, devono guadagnarsi la famosa maglia che darà loro accesso all'ultimo step prima della vittoria. I professori stanno, quindi, cercando di valutare al meglio gli aspiranti cantanti e ballerini e, nel frattempo, ci sarebbe un insegnante che, da diverso tempo, starebbe chiedendo di tornare in cattedra. Ecco di chi si tratta.

Il professore che vorrebbe tornare ad Amici

Secondo un'indiscrezione web lanciata da Davide Maggio sul proprio profilo Twitter, ci sarebbe un ex professore di Amici che vorrebbe tornare all'interno della scuola. Il giornalista ha scritto: «Il sapiente musicista affascinato dai riflettori, prova talmente tanta repulsione per i talent show che negli ultimi tre anni ha chiesto con svariati messaggi (a cui sono seguiti due incontri) di (ri)prendere parte al programma che gli ha dato notorietà».

Nonostante Davide Maggio non menzioni alcun nome, i tantissimi utenti Twitter che hanno commentato il post hanno dato un volto a questo "professore": si tratterebbe, infatti, di Luca Jurman. Il musicista ha insegnato ad Amici per ben quattro anni, dal 2007 al 2010. Inoltre, i fan del programma sarebbero giunti a questa conclusione perché, di recente, proprio Jurman aveva criticato duramente il programma e dato contro a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli considerandoli inadatti all'insegnamento all'interno della scuola e, soprattutto, "simpatizzanti" per i figli d'arte.

Luca Jurman e i figli d'arte

In un recente post Instagram, Luca Jurman ha risposto pubblicamente ad LDA, Luca D'Alessio, il figlio di Gigi D'Alessio che, in passato, è stato un concorrente ad Amici e che si è sentito attaccato per essere il figlio del noto cantante. Il musicista ha detto: «Caro Luca, io apprezzo molto che tu ti sia esposto così perché non è da tutti. Volevo solo dirti che i miei messaggi sui figli d'arte non erano rivolti a te, anche perché io ne conosco moltissimi che stimo e che anche altri stimano. Io parlo del fatto che, quando uno è figlio d'arte e vuole seguire le orme del genitore famoso, deve saper dimostrare di godere di un talento assoluto e può farlo anche nel tempo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA