Amici, Mew disperata perché Matthew è in sfida: «La stai vivendo troppo male»

Mew e Matthew sono due dei concorrenti del talent show più famoso d'Italia: Amici. All'interno della scuola di Maria De Filippi, i cantanti sono, prima, diventati amici e, poi, qualcosa di più: tra baci e abbracci il loro rapporto è diventato sempre più profondo. Ora, Matthew dovrà affrontare una sfida, prova prevista dal regolamento del programma e Mew è disperata perché teme che il suo ragazzo possa essere eliminato.

La sfida di Matthew ad Amici

Il cantante Matthew dovrà affrontare la sfida all'interno della scuola di Amici perché durante la scorsa puntata si è classificato ultimo. L'allievo non ha nascosto la sua delusione per il risultato in classifica che non si aspettava ma ha promesso che si impegnerà al massimo per tenersi stretto il suo banco. Anche la sua ragazza, la cantante Mew è molto preoccupata per il risultato della sfida e, infatti, in lacrime ha detto a Matthew: «Se mi lasci qui da sola mi inc***». In seguito, il cantante si è confrontato con gli amici e ha detto: «Pazzesco, che umiliazione... È andata proprio male... Sono partito bene e adesso sta andando tutto a rotoli. Non è per la sfida: la faccio, bene o male l'abbiamo fatta tutti. Mi dispiace per Valentina (Mew, nrd). So che questa cosa potrebbe influenzarla, cercherò di non fargliela pesare».

Amici 23, Mew si dichiara: «Sono molto innamorata di Matthew»

Matthew consola Mew

Nel frattempo, Mew è davvero preoccupata per la sorte di Matthew e, anche nelle scorse ore, si è lasciata andare alle lacrime, quindi, il cantante l'ha consolata dicendole: «Comunque vada, per me è già una vittoria averti conosciuta...

