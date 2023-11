Amici 23, Mew si dichiara: «Sono molto innamorata di Matthew»

di Anna Malci

Una stagione d'amore quella ad Amici 23. Le puntate del pomeridiano sono inziate già da qualche settimana e gli allievi della nuova classe si stanno impegnando molto seriamente per poter arrivare al serale e vincere la nuova edizione dello storico talent show condotto da Maria De Filippi. L'amore, tuttavia, non si può frenare e quando arriva tutti se ne accorgono, compresa Maria che non perde occasione durante le puntate per stuzzicare i ragazzi, facendoli imbarazzare.

Andiamo a scoprire cosa è successo questo pomeriggio, 5 novembre.

Mew in imbarazzo, cosa è successo?

Mew è una delle nuove allieve nella scuola di Amici di quest'anno ed è già entrata nel cuore di molti spettatori. Nelle ultime settimane, la cantante ha trovato un'amicizia molto particolare in Matthew, altro concorrente dell'edizione. Un'amicizia che molto presto è sbocciata in amore.

Durante la classica gara di cover, Maria De Filippi ha voluto punzecchiare Mew, dopo l'esibizione molto toccante di Matthew. «Mew ma ti imbarazzi sempre così tanto quando lui canta?»

La dichiarazione d'amore

La ragazza non ha potuto contenersi e, diventata rossa dall'imbarazzo ha annuito e ha confessato: «Sono molto innamorata di Matthew, mi fa questo effetto». Il cantante ha sorriso e confermato che anche lui è molto innamorato della ragazza, suscitando l'applauso degli spettatori in studio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 15:25

