Amici, puntata 15 ottobre: new look per Emma giudice e super ospite. Sfida in lacrime per Chiara Porchianello

Provvedimenti disciplinari, sfide e lacrime. La puntata di Amici 23 di domenica 15 ottobre sarà davvero ricca di emozioni. Superospite in studio e giudice della gara di canto Emma che presenta il nuovo singolo “iniziamo dalla fine” e sfoggia un new look tutto da copiare. Ecco cosa è successo.

Arriva Emma

Superospite in studio, per la puntata di Amici 23 di domenica 15 ottobre, Emma che presenta il nuovo singolo “Iniziamo dalla fine” estratto dall’album “Souvenir” (uscito venerdì 13 ottobre) live dal 10 novembre con 18 appuntamenti in otto città d’Italia.

Emma ha sfoggiato un look davvero molto fresco e replicabile e un nuovo colore di capelli, di toni autunnali molto caldi con la piega a onde che impazza in questi mesi. Sarà lei a giudicare la gara di canto. La gara di ballo sarà giudicata da Sergio Bernal star mondiale della danza. In collegamento per la gara inediti Katoo, produttore compositore e arrangiatore multiplatino.

Per la gara di improvvisazione di ballo Andrea Alemanno rappresentante italiano World of Dance e infine una sfida per la ballerina Chiara voluta dal maestro Raimondo Todaro.

La puntata che andrà in onda questo pomeriggio, come se sempre è già stata registrata e siamo quindi in grado di svelarvi cosa accadrà.

Attenzione Spoiler

Alla quarta puntata di Amici 23 arriva la prima "punizione". Ezio non si è potuto esibire a causa di un provvedimento disciplinare per le scarse condizioni di igiene in casetta, gli stessi compagni lo hanno accusato di essere molto disordinato.

La sfida degli inediti vieni vinta da Holden che ha avuto la meglio su Sarah. per quanto riguarda i compiti di danza: Dustin viene promosso dalla Celentano e da Emanuel Lo, mentre non convince Raimondo Todaro. Voti molto bassi per Nicholas dalla Alessandra Celentano e Todaro.

Chiara Porchianello, ballerina di Emmanuel Lo, è stata messa in sfida da Raimondo Todaro, che ha espresso seri dubbi sulle sue capacità di poter migliorare. Un commento che ha fatto scoppiare in lacrime la ballerina che sa di dover migliorare, ma non si aspettava questo attacco. Chiara va in sfida con Denise e viene giudicata da Irma De Paola: complimenti per entrambe ma vince Chiara in quanto più versatile.

Le classifiche

La classifica di canto

Lil jolie Matthew Holden Mew Sarah Mida Stella Petit space Holy

La classifica di danza

Simone Marisol Kumo Gaia Dustin Sofia Nicholas Elia

