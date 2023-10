Domenica 8 ottobre Maria De Filippi torna su canale 5 per la terza puntata di Amici 23. Super ospite Annalisa che presenta l'ultimo singolo "Ragazza sola". Il talent di mediaset non è in diretta, ma è stato registrato giovedì 5 ottobre. Siamo quindi in grado di darvi le anticipazioni e anche qualche spoiler.

Carlotta Mantovan a Ballando: «Fabrizio Frizzi sarebbe felicissimo, lo faccio per amore di nostra figlia Stella»

Amici 23, puntata 8 ottobre: Maria De Filippi costretta a interrompere tutto. Super ospite Annalisa. Cosa è successo

Grande Fratello, Lorenzo Remotti eliminato. Il brutto gesto contro Beatrice Luzzi fa indignare tutti

Anticipazioni

Ogni allievo di Amici 23 è determinato a dimostrare ai professori impegno e talento per confermare il proprio banco e continuare il percorso all’interno della scuola intanto una sfida lanciata dalla prof Pettinelli attende la cantante Sarah e l’aspirante allieva alice a valutarla il maestro Peppe Vessicchio.

Superospite in studio la cantante del momento ed ex vincitrice di Amici Annalisa che presenta "ragazza sola" singolo tratto dal suo nuovo album “e poi siamo finiti nel vortice” l’artista stila anche la classifica della gara di canto dei ragazzi.

Per la gara inediti giudicano i produttori sodalizio artistico da record Takagi & Ketra. Per la gara di improvvisazione di ballo. In studio a giudicare il ballerino e attore Sebastian Melo Taveira.

ATTENZIONE SPOILER

Da questo momento in poi se non volete spoiler sulla puntata che andrà in onda domenica 8 ottobre vi consigliamo di non andare oltre con la lettura. Grazie alle anticipazione dell'account twitter AmiciNews, possiamo svelarvi che durante la puntata c'è stato qualche problema tecnico con gli ospiti Takagi & Ketra.

Non sappiamo se quastro "problema" verrà poi mantenuto anche in fase di montaggio, ma Maria De Filippi è stata costretta a interrompere le registrazioni per quasi venti minuti, per poi proseguire senza intoppi. Inoltre a causa di una differenza di punteggio nella classifica di ballo, è nata una discussione tra la Maestra Alessandra Celentano e Virna Toppi prima ballerina del teatro la scala di Milano.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA