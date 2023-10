Amici, il professionista Simone Nolasco lascia il programma? «Ho bisogno di nuove esperienze»

di Redazione web

La scuola di Amici è tornata, con nuovi allievi, professori confermati e grandi ritorni (come quello di Anna Pettinelli) e al suo timone c'è sempre lei, Maria De Filippi.

I fan del programma non hanno potuto non notare l'assenza di uno dei ballerini professionisti più amati, Simone Nolasco che per nove anni è stato un supporto per gli allievi e un professionista incredibile.

«Perché non sono ad Amici? Semplicemente per la voglia di fare nuove esperienze. Di spingermi oltre. Credo che lavorare nell’Arte, come in molte altre cose, sia una continua ricerca di se stessi, ed è quello che sto provando a fare», ha rivelato Simone, non nascondendo che, tuttavia, questo non è un addio...

Simone Nolasco, il saluto ad Amici

Il ballerino professionista, Simone Nolasco, aveva già preannunicato che non sarebbe tornato nella scuola di Amici, tramite un post su Instagram in cui diceva: «Oggi è andata in onda la prima puntata del programma televisivo che mi ha cambiato la vita. Amici è stata la mia casa per 9 anni. 9 anni di crescita artistica e personale che ho avuto l’onore di condividere con persone meravigliose. Non finirò mai di ringraziarle per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, come non potrò mai ringraziare abbastanza la persona che ha reso possibile tutto questo, una persona che fin dall’inizio ha supportato me e il mio lavoro dandomi un posto sicuro dove potermi esprimere. Grazie Maria.

I fan sentono già la sua mancanza, ma lo supportano in questa scelta, come la sua collegha di lunga data, Elena D'Amario che ha commentato il post con «Vola alto, la tua pulce».

