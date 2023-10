Belve, gli ospiti della prossima puntata: Antonio Conte, Iva Spagna ed Eva Riccobono

di Redazione web

Francesca Fagnani torna con una nuova puntata di Belve su Rai 2. La giornalista ha annunciato gli ospiti della quarta puntata. Saranno l'allenatore Antonio Conte, la cantante Ivana Spagna e l'attrice Eva Riccobono. Francesca Fagnani ha confermato la loro presenza, pubblicando i primi scatti delle interviste sul suo profilo social.

Francesca Fagnani è una belva, la sfuriata al telefono per strada a Roma (e Mentana sta a guardare)

Antonella Mosetti risponde a Federico Fashion Style: «Basta guardarlo in faccia per capire tutto». Cosa ha detto il parrucchiere a Belve?

Le puntate di Belve

Il programma di Francesca Fagnani si è confermato un successo anche in questa edizione. Belve è arrivato alla sua quarta puntata. Nella precedente, gli ospiti sono stati Federico Fashion Style, Stefania Nobile e Emma Bonino, che ha svelato in anteprima di aver sconfitto il tumore. Niente da fare, invece, per Fedez. La Rai non cambia opinione sul rapper, che nonostante avesse accettato l'invito, a meno di sorprese non parlerà nello studio di Rai2.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA