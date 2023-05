Amici, Raimondo Todaro lascia e torna a Ballando? «Incomprensioni con Maria De Filippi»

di Redazione Web

Collaborazione al capolinea per Raimondo Todaro e Maria De Filippi ad Amici? E' quanto si evince da una indiscrezione del magazine Nuovo, che riporta come tra la conduttrice e il ballerino non ci siano buoni rapporti. Ma perchè? Sembra che tutto sia legato a delle affermazioni di Todaro fatte nel corso del serale che avrebbero infastidito la conduttrice. Il malumore sarebbe emerso durante la puntata di sabato 8 aprile. Ma lo scontro con Maria De Filippi, forse proprio perché troppo diretto, sarebbe però stato tagliato ad hoc dalla puntata finale in fase di montaggio.

L'addio?

Al momento sono solo rumors, non ci sono ulteriori dettagli. Negli ultimi due anni, il prof di danza è stato un punto di riferimento per la categoria ballo insieme alla maestra Alessandra Celentano e Emanuel Lo. Tra le altre cose, Nuovo riporta che, dopo la scuola di spettacolo di Canale 5, Todaro potrebbe ritornare a Ballando con le stelle. La trasmissione dove, per tanti anni, il ballerino ha lavorato in veste di professionista. Ma, in realtà, quando aveva lasciato la Rai, Todaro si era tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del programma. Sarà davvero questa la verità? Milly Carlucci lo riaccoglierà?

