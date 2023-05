Adriana Lima e la sindrome post parto. L'attacco degli hater: «Dopo gli interventi diventerà come Donatella Versace»

di Redazione web

Adriana Lima ritorna sul red carpet di Cannes e incanta tutti i presenti, ma sui social scoppia la polemica. La modella, infatti, ha partorito nel 2022 e ha dichiarato di soffrire della sindrome post partum da allora. Dopo aver appeso le ali da angelo di Victoria's Secret al chiodo, le sue apparizioni sono riservate ai red carpet più importanti al mondo. Non poteva mancare, quindi, il Festival del Cinema di Cannes, giunto alla sua 76esima edizione, dove l'angelo di Victoria's Secret ha sfilato in Tamara Ralph all'anteprima del film "Indiana Jones And The Dial Of Destiny", l'ultimo film di Harrison Ford nei panni di Indiana Jones. Gli utenti di Twitter e Instagram hanno avuto però alcune cose da ridire. Andiamo a vedere cosa è successo.

L'accusa di bodyshaming sui social

Sui social si è scatenata la polemica tra i suoi fan e i suoi hater.

I suoi fan la osannano per essere rimasta sempre la stessa e la incitano ad amare il suo corpo, nonostante l'evoluzione che ha avuto negli ultimi anni, mentre altri utenti di Twitter e Instagram si chiedono cosa sia successo al suo viso, all'apparenza troppo gonfio.

O que aconteceu com o rosto da Adriana Lima? A gravidez não tem nada a ver, ela fez algum procedimento. Ela era tão bonita! — 🐍 (@lianacomments) May 19, 2023

I commenti degli hater

L'ondata di bodyshaming deriva dall'idea popolare della modella come eterno angelo di Victoria's Secret, la giovane brasiliana dagli occhi color ghiaccio che incanta, mentre adesso i commenti sui social dicono «bella quando era giovane. Purtroppo la vecchiaia non è a suo favore. Ora che sono iniziati gli interventi sarà come Donatella Versace».

