Amici: Deddy e Rosa Di Grazia, nuovo scontro a distanza dopo la fine della relazione

Deddy e Rosa Di Grazia hanno interrotto la loro relazione dopo Amici 20. La storia non è andata oltre i banchi della scuola di Maria De Filippi. Dopo alcuni sospetti, è stata la ballerina a chiarire l'epilogo. I followers non si rassegnano e continuano a mettere sotto la lente di ingrandimento ogni atteggiamento dei due giovani. C'è stato un ultimo scontro a distanza che non è passato inosservato.

I due hanno anche smesso di seguirsi su Instagram e nelle ultime ore il cantante ha messo, per poi rimuovere, un like contro la Di Grazia. A quel punto i fan della coppia hanno iniziato a criticarlo spingendo lei a intervenire su Twitter.

«Basta a tutto questo. Non se ne può più. Chi mi conosce e mi segue sa bene che la persona sono e ciò che ho fatto. A tutto c’è un limite. Ho chiesto di voltare pagina e rispetto. Io ad oggi sono felice», lo sfogo di Rosa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 17:06

