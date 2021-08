Amici, cast degli insegnanti stravolto: «Arisa fuori, entra Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini cambia materia»

Amici scalda i motori per la nuova edizione (la numero 21), ma secondo un'indiscrezione il cast degli insegnanti sarà stravolto con Arisa fuori e Raimondo Todaro, ex Ballando con le Stelle, dentro la scuola. Novità anche per Lorella Cuccarini, che cambierebbe materia. Il retroscena è riportato dal sito Dagospia.

Amici 21, l'addio di Arisa

Nella rubrica “Candela Flash“ si legge: «Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa. Chi prenderà il suo posto?». E qui sembra farsi avanti l'ipotesi di Lorella professoressa di canto, data l'esperienza nel musical.

Amici 21, l'arrivo di Raimondo Todaro

Il ballerino Raimondo Todaro, invece, dovrebbe diventare maestro di danza nella scuola di Maria De Filippi. Ha lasciato Ballando con le Stelle dopo anni e dopo una piccola polemica con Milly Carlucci. Manca, però, ancora l’ufficialità da parte di Mediaset e della produzione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 16:55

