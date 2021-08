Amici , Lorella Cuccarini maestra di canto al posto di Arisa. Fan furiosi su Twitter: «Ma è una ballerina...». Oggi, l'indiscrezione lanciata da Dagospia sul nuovo cast del talent condotto da Maria De Filippi. Arisa lascerebbe il programma, al suo posto Lorella Cuccarini che abbandona la cattedra di ballo per quella del canto, in squadra con Anna Pettinelli. New entry, Raimondo Todaro, nuovo prof di ballo.

Ma le nuove cattedre, in particolare quella di canto assegnata a Lorella Cuccarini, spiazzano i fan. E su Twitter scoppia la polemica: «Lorella Cuccarini maestra di canto? Ma è una ballerina, com'è possibile?». E ancora: «Speriamo che Arisa se ne sia andata volontariamente e non per questo motivo...». «La Cuccarini fa musical, farà esibire i ragazzi con le canzoni di Mary Poppins...». E c'è chi rimpiange le sue litigate con Alessandra Celentano: «Ci mancheranno le loro discussioni sul ballo».

Ma tra i fan, c'è anche chi la difende: «Lorella Cuccarini ha oltre trent'anni di carriera alle spalle. Ha tanto da insegnare...». «È bravissima». E voi come la pensate? Intanto l'hashtag #Cuccarini vola su Twitter.

