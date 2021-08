Giulia Salemi e Pierpaolo, viaggio di ritorno da Ibiza. Ma in aeroporto la "brutta notizia": «Com'è possibile?»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli , viaggio di ritorno da Ibiza. Ma in aeroporto la "brutta notizia": «Com'è possibile?». I Prelemi stanno tornando in Italia, dopo qualche giorno di vacanza a Ibiza. Ma in aeroporto avviene qualcosa di inaspettato. È l'ex velino, neo concorrente di Tale e Quale Show, a documentare tutto con una serie di stories su Instagram.

Nel filmato, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in aeroporto a Ibiza, in attesa del volo di ritorno. «Momento informazione - spiega l'ex gieffino -. Ma la valigia al ritorno pesa di più? All'andata pesava 21 chilogrammi e adesso 25... Com'è possibile?». Interviene Giulia Salemi: «Certo, i vestiti utilizzati e piegati male fanno più volume e pesano di più. Se metti una pila di magliette ben piegate pesa meno».

A questo punto, Pierpaolo la interrompe e ironizza: «Adesso la lascio qui, ho deciso». Insomma, come spesso accade, anche i Prelemi "vittime" del peso della valigia che lievita. Non è dato sapere il sovrapprezzo. Il viaggio di ritorno continua.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 18:24

