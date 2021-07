Todaro lascia Ballando, la frecciata velenosa di Milly Carlucci: «Sarebbe stato bello parlarsi, stamattina ho visto il post...»

Todaro lascia Ballando, la delusione di Milly Carlucci: «Sarebbe stato bello parlarsi, stamattina ho visto il post...». Stamattina, lo storico insegnante di Ballando con le Stelle ha spiazzato tutti con un post inaspettato. Dopo 15 anni di collaborazione, Raimondo Todaro ha deciso di lasciare lo show di Rai1. E poco fa, sui social è arrivato il commento della conduttrice Milly Carlucci.

«Da stamattina - scrive Milly Carlucci in un tweet - sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando. Che Raimondo fosse in trattativa con un'altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro ambiente le voci circolano velocemente. Ieri, ho ricevuto una telefonata un cui mi diceva che voleva abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione così importante e definitiva sarebbe stato carino guardarsi negli occhi come fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina invece con un po' di delusione ho visto il suo post».

E conclude: «Rai1, Ballandi, i miei autori e io abbiamo la massima stima di Raimondo e abbiamo sempre creduto in lui. Con il Cantante Mascherato è diventato anche coreografo. Con questa esperienza nel suo bagaglio, siamo sicuri che anche nella nuova avventura si farà valere come sempre. Non posso che augurargli tutto il bene del mondo».

