Gigi D'Alessio, diventa padre per la quinta volta: la fidanzata Denise è incinta

Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta: la sua attuale compagna Denise Esposito è incinta.

A svelare la novità è il settimanale "Chi". L’artista aveva fatto di tutto per tenere in segreto e lontano dagli occhi indiscreti la sua nuova storia d’amore, ma ora arriva la conferma: Gigi D’Alessio e Denise sono ormai una coppia di fatto. La 26enne, finita nell'occhio del mirino dei paparazzi e spesso contestata sui social per la differenza d'età col cantante napoletano, darà vita al suo primo bambino, frutto del loro amore consolidato.

Fa scalpore il fatto che dopo undici anni il cantante diventerà padre per la quinta volta, oltre ai quattro figli, avuti da due relazioni diverse, e due nipoti.

La rivista Chi di Signorini ha immortalato anche Anna Tatangelo, fotografata per la prima volta mentre si scambia effusioni con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori tre anni più giovane di lei. Secondo alcune indiscrezioni rivelate a Ogni Mattina da Santo Pirrotta, i due si sarebbero conosciuti proprio grazie a Gigi D’Alessio.

