Amici, da Annalisa e Angelina Mango a Irama e The Kolors: gli ex allievi da Maria De Filippi dopo Sanremo

Gli artisti che sono stato tra i cantanti in gara a Sanremo, nati ad Amici, sono tornati «a casa» per fare un saluto a Maria De Filippi. Tra gli ospiti della nuova puntata del talent show ci sono al vincitrice della 74esima edizione di Sanremo, Angelina Mango, la terza classificata Annalisa, The Kolors, Irama e Mininni.

I ballerini di questa edizione di Amici si sono esibiti sulle note dei brani che i big hanno portato a Sanremo, scatenando tutti.

La battuta di Maria De Filippi

I vari artisti tornati a casa dopo l'avventura di Sanremo sono stati accolti da applausi e boati da parte del pubblico e dalla apdrona di casa, Maria De Filippi che era piena d'orgoglio per quei ragazzi che ha visto crescere e trovare la loro strada nel mondo della musica, partendo da Amici.

In molti hanno notato la battuta della conduttrice dopo l'esibizione di Angelina Mango e la coreografia di Lucia, ballerina in gara.

