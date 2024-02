⁠⁠Angelina Mango vola all’Eurovision, Malgioglio lo aveva predetto: «Sono stato intuitivo? No, sentivo che era speciale»

di Dajana Mrruku

La vittoria di Angelina Mango alla 74esima edizione del Festival di Sanremo ha fatto emozionare in moltissimi. La figlia d'arte è riuscita a conquistare proprio tutti, con la sua semplicità e il suo talento. Il suo percorso musicale è iniziato sin da piccolissima, ma ha raggiunto il suo pubblico solo nell'ultimo anno con la sua partecipazione ad Amici dove si è classificata seconda, dopo Mattia Zenzola. Durante il serale, Cristiano Malgioglio aveva già predetto che la giovane Mango sarebbe volata all'Eurovision e lo ha ribadito su Instagram.

La previsione di Malgioglio

«Super felice per Angelina Mango come per Annalisa e Ghali. Molti meritavano il primo posto. Ma Angelina Mango era speciale. Come tanti. Durante una puntata del serale di Amici avevo detto che Angelina era pronta per l'Eurovision. Sono stato intuitivo? No.... sentivo che doveva succedere qualcosa di splendido per questa ragazza. Grande Festival e bravo Amadeus e Fiorello. Un abbraccio a voi tutti. Complimenti a Geolier. È stato fantastico.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Febbraio 2024, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA