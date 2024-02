⁠Angelina Mango trionfa a Sanremo, Arisa si congratula: «Non sono più l’ultima donna ad aver vinto il Festival, ho una degna erede»

di Dajana Mrruku

Angelina Mango ce l'ha fatta. Ieri sera ha trionfato al suo primo Festival portandosi a casa non solo il premio della Sala Stampa Lucio Dalla, ma anche quello della miglior composizione, il Premio Giancarlo Bigazzi, e poi quello più ambito, la vittoria della 74esima edizione di Sanremo. Tante sono state le polemiche e le critiche durante quest'ultimo mandato di Amadeus, ma la vittoria di Angelina ha zittito tutti. La noia ha stregato con la sua voglia di viviere e la sua leggerezza. Tra i numerosissimi artisti che si sono congratulati con Mango, anche l'ultima donna ad aver vinto il Festival, Arisa, che le ha dedicato un post su Instagram.

La dedica di Arisa

Arisa ha condiviso un post per congratularsi con Angelina Mango per la sua vittoria: «Finalmente non sono più io l’ultima donna ad aver vinto Sanremo, ho una degna erede che ha respirato la mia stessa aria, bevuto la mia stessa acqua, calpestato la mia stessa Terra e questo mi rende ancora più fiera.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Febbraio 2024, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA