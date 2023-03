Amici 22, anticipazioni per il serale: chi sono gli eliminati? Nuovo ruolo per Benedetta Vari

Ancora poco e comincerà il serale di Amici 22. Ma è anche tempo di eliminazioni ed ecco che si decretano i 2 eliminati, Niveo e Benedetta Vari. Le nuove ed ultime eliminazioni in vista del serale sono state stabilite nella nuova puntata di Amici 22. Come riporta Superguida TV e Amici news, le registrazioni del nuovo appuntamento del pre-serale di Amici 22 decreterà tra i 17 allievi in corsa, 15 concorrenti che andranno nell'ultima fase del talent, prevista in primavera.

L'ultima fase

E' stata stilata la lista dei 15 concorrenti che andranno al serale, i cui nomi saranno svelati nella puntata del 12 marzo 2023. Di conseguenza, si stabiliscono due eliminazioni, quelle del cantante veterano e allievo di Lorella Cuccarini, Niveo, e la ballerina new-entry nonché allieva di Raimondo Todaro, Benedetta Vari. L'esito delle due eliminazioni arriva dalla media ponderata delle votazioni degli insegnanti di canto (Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa) e di ballo (Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano) assegnate alle selezioni dei concorrenti del serale. Ma qualcosa è cambiato e c'è una novità.

La new entry

«Benedetta ha ricevuto un contratto come professionista per ballare con Mattia Zenzola (come lei allievo di Raimondo Todaro, ammesso al serale, ndr) rimanendo così in casetta» si legge tra gli spoiler TV dell’attesa ultima puntata nel pre-serale di Amici 22. Dunque, per Benedetta inizia una nuova avventura nel cast dei ballerini professionisti del talent. Probabilmente, per questa scelta c'è lo zampino di Raimondo Todaro, che avrebbe sognato a lungo la latinista da affiancare al pupillo Mattia.

All’ingresso al talent show, la latinista aveva commosso la produzione e i telespettatori del talent, svelando di aver abbandonato la danza per attivarsi in aiuto della madre, a cui veniva recentemente diagnosticata una malattia, per poi ammettere di aver rinunciato al lavoro al fine di prendere parte al talent.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Marzo 2023, 16:33

