Amici, Maria De Filippi torna in studio: «Ricomincio a lavorare». Ecco cosa ha chiesto al pubblico in studio

Maria De Filippi è tornata in studio dopo la morte di Maurizio Costanzo per riprendere gli appuntamenti dei suoi programmi Mediaset. Oggi, infatti, si è tenuta la registrazione della puntata di Amici - il talent show di Canale 5 - che andrà in onda domenica 12 marzo. «Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato», ha dichiarato la conduttrice, come riporta l'Ansa.

In occasione del ritorno di Maria De Filippi la produzione del programma avrebbe fatto una specifica richiesta al pubblico presente in studio per mostrare alla conduttrice vicinanza e rispetto dopo la morte di suo marito.

La registrazione di Amici

Come si legge su Twitter e come riporta la pagina ufficiale Amici News, la produzione del talent show avrebbe chiesto al pubblico di evitare urla e fracasso all'ingresso studio di Maria, invitando il pubblico ad adottare un atteggiamento più sobrio e limitarsi ad applaudire.

«All’entrata di Maria nessuno deve urlare. Solamente un applauso formale. Non lo stiamo dicendo noi, è stato appena detto dalla produzione», questo riporta la pagina Amici News sui social.

Tornare alla vecchia routine non sarà semplice a causa della grave perdita che ha colpito Maria De Filippi nei giorni scorsi ma «The show must go on», sottolinea qualcuno sui social. Infatti a una settimana dalla morte di Maurizio Costanzo sabato 4 marzo riprende regolarmente il palinsesto del sabato sera con la puntata di C'è posta per te. E da lunedì ricomincia l'appunamento quotidiano con Uomini e Donne.

