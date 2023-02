Amici 22, lo scherzo di Isobel alla maestra Celentano fa impazzire il web: «Posso chiamarti nonna?»

Aria di Carnevale anche nella scuola di Amici 22. Nel Daytime è stato mostato uno scherzo tra la ballerina Isobel alla maestra di ballo Alessandra Celetano. Per realizzare la candid camera, Isobel si è chiusa a chiave in una delle stanze della scuola, col complice Gianmarco, divertito dalla situazione. La ballerina, di origine australiana, ha iniziato così a interpretare la parte dell’alunna sconvolta da una correzione da parte della maestra, che solitamente è molto severa.

Isobel ha finto di stare molto male e di avere un vero e proprio esaurimento nervoso: la produzione ha chiamato la maestra Celentano per cercare in qualche modo di capire cosa stesse succedendo e come aiutare la ragazza in crisi. In un primo momento, la maestra ha bussato alla porta tentando, invano, di comunicare con la sua alunna. Poi le è stato imposto (a causa delle norme Covid ancora vigenti nella scuola) di indossare una tuta di sicurezza (oltre alla mascherina obbligatoria) per poter entrare nella stanza e parlare con lei.

La scenetta

Entrata totalmente nella parte, Isobel ha persino iniziato a chiedere alla Celentano: «Posso chiamarti nonna?», scatenando l'ironia del popolo del web che su Twitter ha fatto impazzare l’hashtag "STO MORENDO" in vetta alle tendenze italiane. A rendere il tutto ancora più divertente è stato il fatto che, ad un certo punto, un addetto ha chiamato un numero di emergenza riferendosi ad una «persona anziana» in difficoltà, ironizzando proprio sulla Celentano.

La vera chicca, però, è stato l’inglese decisamente stentato della docente. Visto che Isobel ancora non parla bene in italiano, Alessandra Celentano ha iniziato, a fatica, a interagire con lei in una lingua straniera maccheronica. Lo scambio è stato ovviamente esilarante, visto che le competenze linguistiche della maestra di ballo si sono dimostrate, come dire, piuttosto scarse. “Iu nou dets on de balle dear is e correzioni” non è certamente una frase da madrelingua!

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 19:47

