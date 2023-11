«Vivo su una nave da crociera comprata online con 85 cabine e piscina»

di Marta Goggi

Un uomo ha scelto di fare qualcosa di tutt'altro che ordinario, 14 anni fa ha acquistato online una nave da crociera con 85 cabine e da allora ha messo tutto il suo impegno per restaurarla.

La nave

La nave da crociera ha delle dimensioni imponenti, ha tre ponti, 85 cabine, una sala da pranzo e anche una piscina all'aperto. L'uomo si è inoltre documentato sulla storia dell'imbarcazione, scoprendo che era stata originariamente costruita nel 1955 in Germania. La nave ha avuto anche un ruolo a Hollywood dove è stata la location delle riprese del film di James Bond del 1963 'Dalla Russia con amore'. L'uomo e sua moglie si sono trasferiti sulla nave 14 anni fa per accalerare i lavori e tutt'ora vivono ancora lì. Il prorietario ora ha aperto un canale YouTube dove traccia i suoi progressi, sperando in questo modo di raccogliere quasi 2 milioni di euro per sistemare l'imbarcazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 15:03

