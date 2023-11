Chanel Totti affitta un'Audi da 168mila euro per Cristian Babalus: l'autonoleggio Skylimit è lo stesso degli youtuber che uccisero il piccolo Manuel Proietti

di Redazione web

Chanel Totti e Cristian Babalus posano sorridenti davanti a un'Audi R8 GT, che costa 168mila euro. È il regalo (per un giorno) che la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto al suo fidanzato, grande appassionato di auto da corsa. Si trovano all'autonoleggio Skylimit, lo stesso che aveva affittato la Lamborghini Urus a Matteo Di Pietro e gli altri TheBorderline, il gruppo di youtuber coinvolti nell'incidente nel quale ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti lo scorso giugno.

Il regalo di Chanel Totti a Cristian Babalus

Il proprietario del concessionario è Gabriele Morabito, che ha girato il video che racconta la scena accaduta venerdì.

Morabito si era difeso così dopo l'incidente choc a Casal Palocco, nel quale era stato accusato di aver noleggiato la supercar a neopatentati: «Ci rincresce constatare che l'opinione pubblica sia stata fuorviata da una cattiva informazione normativa, che sta mettendo pesantemente in dubbio la professionalità e la diligenza del nostro operato. Il nostro codice della strada (nello specifico l'art. 117) permette a chi ha la patente da più di un anno di guidare qualsiasi tipo di auto senza alcuna restrizione. E noi abbiamo effettuato i controlli per garantire il rispetto di tale condizione anche in questa occasione».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA