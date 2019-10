Violentata a 13 anni, resta incinta: arrestati entrambi i genitori

Giovedì 10 Ottobre 2019, 17:23

Un, la cui identità non è stata rivelata, è statodalla polizia con l'accusa di averdella, rimasta incinta dopo la violenza subita. Anche ladell'uomo, a cui viene contestato un presunto favoreggiamento, è stata sottoposta ad una misura cautelare.È accaduto a, in Spagna. Come spiega 20minutos.es , laattualmente si trova in un centro di protezione per minori. Tutto era iniziato quando l'adolescente aveva accusato un forte dolore addominale ed era stata portata dai genitori in un ospedale pediatrico. Qui, dopo alcuni controlli, i medici avevano scoperto la gravidanza ed alcuni psicologi, parlando con la 13enne, avevano scoperto che era stata vittima dida parte del padre.I medici, a quel punto, avevano deciso di avvertire immediatamente la polizia. Gli agenti avevano fermato quindi i genitori della 13enne, ma la madre aveva minimizzato così: «Mia figlia ha molta fantasia, non credo sia vero ciò che dice». Le indagini, però, hanno smentito la tesi della donna ed è stato possibile scoprire che gli abusi sessuali da parte del padre si erano protratti per ben tre anni. Per questo motivo, entrambi i genitori sono stati denunciati e arrestati: ora si trovano in carcere, in attesa dell'inizio del processo.