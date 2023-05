«Vergine a 36 anni, sto aspettando il principe azzurro», ma l'attrice apre un profilo su OnlyFans: amplio i miei orizzonti

di Redazione web

Sonali Chandra vergine a 36 anni. L'attrice e comica indiana parla orgogliosamente della sua verginità e che non ha intenzione di andare a letto con nessun uomo prima del matrimonio perché lo reputa un atto sacro a cui bisogna dare la giusta importanza. Il motivo di questa scelta è legato soprattutto al Paese delle sue orgini. Sonali Chandra vive in America, ma è di origini indiane, e ha dichiarato di voler mantenere vive le sue tradizioni, anche a costo di andare controcorrente.

Sonali Chandra, tuttavia, ha da qualche tempo deciso di aprire un profilo su OnlyFans e questo ha scosso i fan.

Bumble, la dating app rivoluzionaria arriva anche in Italia: come funziona. «Il primo passo lo fanno le donne»

Onlyfans e la condivisione di immagini, il corpo della donna non è un oggetto come qualunque altro bene materiale

Il profilo OnlyFans di Sonali Chandra

L'attrice e comica indiana Sonali Chandra ha dichiarato di non voler fare sesso prima del matrimonio perché ritiene l'atto in sé troppo importante e non potrebbe mai tradire i suoi principi per un'avventura di una notte. Ma l'attrice ha da poco aperto un profilo su OnlyFans e i suoi follower si sono chiesti come mai una donna vergine, che non ha mai avuto interesse ad approfondire la sfera sessuale, abbia aperto un profilo su OnlyFans dove i principali contenuti condivisi sono pornografici.

L'attrice ha dichiarato che negli ultimi mesi sta cercando di ampliare i suoi orizzonti e che i contenuti che pubblica su OnlyFans non sono sessualmente espliciti.

L'attrice sta ancora cercando l'amore della sua vita, quel principe azzurro che deve essere «un gentiluomo cavalleresco, bello, ambizioso e che mi tratti come una regina».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Maggio 2023, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA