Vergine a 35 anni, niente sesso prima del matrimonio: «Ho bisogno di un anello al dito, ma papà mi vuole iscrivere a Tinder»

Chandra Sonali ha 35 anni e nelle ultime ore in Stati Uniti è divenuta famosa perché ha reso noto di essere ancora vergine. La donna ha riferito di essere orgogliosa di esserlo e che non ha alcuna intenzione di fare sesso prima del matrimonio. «Prima ho bisogno di un anello al dito, non potrei mai tradire i miei principi per un'avventura da una notte».

La donna, a Insider, ha dichiarato di non aver paura, anche se è a conoscenza che la prima volta può essere dolorosa. Piuttosto ritiene che le relazioni di passaggio non siano la cosa giusta per lei. Chandra sta cercando la sua anima gemella e non ha alcuna intenzione di rinunciare ai suoi valori per omologarsi alla società.

«Sono indiana e sono fiera di portare avanti gli antichi valori tradizionali del mio Paese: prima il sesso era un tabù, adesso è troppo sdoganato, soprattutto qui negli Stati Uniti. Mio padre e mia madre non hanno mai parlato di sesso in mia presenza e credo che sia giusto così. Io e mia sorella eravamo rapite dai film indiani in cui il massimo che si può vedere sono dei baci o degli attori che si tengono per mano: i due gesti più romantici che esistano».

«Mio papà mi voleva su Tinder»

La donna racconta come il papà l'abbia spinta varie volte a scaricare l'applicazione di appuntamenti per single in cerca di amore. «Tinder per lui era la scelta giusta per conoscere nuove persone, ma io non ho alcuna intenzione di farlo... viste le esperienze che ho avuto con persone conosciute dal vivo».

«Ho conosciuto 9 "cretini"»

La donna racconta, infatti, di aver conosciuto 9 uomini con cui ha cercato di intraprendere una relazione, ma nessuno di loro ha accettato la sua decisione. «Tutti volevano far sesso prima del matrimonio, non rispettando quello che per me è una cosa importante. Da questo punto di vista ho conosciuto solo "cretini" che non hanno alcuna intenzione di rendere speciale un momento del genere. Addirittura con l'ultimo uomo sono stata vittima di ghosting... figuriamoci se posso avere qualche possibilità di trovare l'anima gemella su Tinder».

