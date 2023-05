La pornostar Angela White abbandona i film hard: «Voglio fare la ricercatrice». L'incidente sul set con il partner "super"

Angela White è una delle attrici porno più in voga negli Stati Uniti, ma la sua carriera potrebbe essere agli sgoccioli. L'attrice a luci rosse è pronta a voltare le spalle all'industria dell'hard per intraprendere una nuova carriera, legata allo studio e alla ricerca...

Napoli campione, Claudia Letizia (attrice e star di Onlyfans) nuda per festeggiare lo scudetto FOTO

Modella cacciata dal supermercato per gli short troppo corti, si sfoga sui social ma la coprono di insulti: «Pensa ai bambini»

Angela White, addio al mondo del porno: «Voglio fare la ricercatrice»

Dopo più di 900 film, l'attrice di Brazzers - nota casa di produzione del porno - sembra essere sicura. Nell'ultimo periodo, infatti, è apparsa molte volte in televisione e su alcuni podcast per raccontare che è pronta al grande salto, verso il mondo accademico.

E, come se non bastassero le sue parole, nell'ultima settimana ha parlato a una conferenza presso l'Università della California, a Santa Barbara. Un incontro che ha celebrato con un post su Instagram dove si vede in compagnia della professoressa di scienze sociali e studi dei media. «La ricerca accademica rimane un mio interesse e qualcosa a cui desidero tornare in futuro», ha scritto nella didascalia la pornostar.

La conferenza

Durante la conferenza universitaria, Angela White ha parlato agli studenti di cinematografia della sua carriera sul set. Ma la 38enne australiana ha anche una laurea in studi di genere. E ai più curiosi la donna ha raccontato un aneddoto che avrebbe potuto interrompere la sua carriera nell'hard ben prima di adesso.

«Stavo per morire»

L'attrice ha raccontato di un incidente avuto sul set. Nel 2013 durante la registrazione di un film, la donna è stata portata d'urgenza in ospedale. Le dimensioni del partner erano davvero spropositate e ha rischiato che la sua appendice scoppiasse. «Non ci sono prove mediche che il suo pene gigante abbia influito, ma stavo per morire».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA