Modella cacciata dal supermercato per gli short troppo corti, si sfoga sui social ma la coprono di insulti: «Pensa ai bambini»

Cacciata dal supermercato a causa di un abbigliamento troppo succinto. Una modella di OnlyFans ha denunciato sui social il fatto, dicendo di essersi sentita bullizzata per il suo aspetto troppo avvenente, ma anziché trovare parole di conforto è stata ricoperta di insulti dai suoi follower.

Modella di OnlyFans cacciata dal supermercato

Kerolay Chaves ha raccontato su Instagram, allegando foto, che stava facendo la spesa in un supermercato in Brasile, dove vive, indossando uno short di jeans dalle dimensioni ridotte e una canotta bianca quasi trasparente. La ragazza ha detto di essersi sentita osservata in modo ostile dagli altri clienti, fino a quando non è stata avvicinata dai dipendenti del nogozio ed invitata ad allontanarsi. «Sono appena arrivata al supermercato e mi hanno bullizzato per aver indossato 'vestiti troppo corti'», ha scritto Chaves su Instagram . «Alcune persone mi hanno guardato con pregiudizio, altri mi hanno insultata e, alla fine, sono stata cacciata». «Ci credete? Penso che sia assurdo che noi donne siamo ancora trattate in questo modo solo perché ci vestiamo come vogliamo», ha concluso cercando l'approvazione dei suoi follower.

I commenti

Ma la maggior parte delle risposte ricevute non sono state esattamente quelle sperate: in molti sembravano essere d'accordo con la decisione di allontanarla dal supermercato. «Non c'è bisogno di andare in un supermercato vestita così», ha scritto un suo follower. «Stai mettendo in imbarazzo le persone perbene che sono spesso lì con i bambini», ha commentato un altro. «Immagino che sia successo a te allo stesso modo in cui un uomo senza maglietta sarebbe stato cacciato dal posto», ha detto un altro ancora.

