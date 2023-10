Londra choc: accoltellato in strada, muore a 22 anni

di Redazione web

Un altro episodio di violenza scuote Londra: un 22enne è stata accoltellato ieri nel quartiere di Brixton. L'incidente è avvenuto in pieno giorno, in una strada molto trafficata. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, non c'è stato niente da fare per la vittima, che è morto senza neanche riuscire ad arrivare in ospedale.

Come riporta l'Evening Standard, la polizia metropolitana ha avviato le indagini. Stando alle notizie ufficiali, le forze dell'ordine hanno già fermato un sospetto, un ragazzo di 23 anni.

La ricostruzione

La vittima, un ragazzo di 22 anni, ha subito l'attacco verso le 5 del pomeriggio.

Un altro testimone ha aggiunto: «Abbiamo visto tante persone attorno al ragazzo. Forse erano parenti o amici, so solo che erano disperati».

Le indagini

L'inchiesta della polizia è in corso. Il detective Kevin Martin ha dichiarato: «Questo terribile attacco è avvenuto in pieno giorno, in mezzo a persone innocenti. Abbiamo arrestato un sospetto e stiamo facendo molti progressi, ma non posso dire altro. Dobbiamo ancora stabilire il movente».

